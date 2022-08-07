Бывший муж Бритни Спирс: «Сыновья не хотят с ней видеться»

44-летний Кевин Федерлайн — бывший муж Бритни Спирс и отец ее сыновей — в эксклюзивном интервью изданию The Daily Mail рассказал о том, как живет его семья сегодня. По словам мужчины, 16-летний Шон Престон и 15-летний Джейден уже несколько месяцев избегают встреч с мамой и даже отказались присутствовать на ее свадьбе с Сэмом Асгари.

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Федерлайн считает, что одной из причин охлаждения отношений стало чрезмерное внимание СМИ, связанное с окончанием опекунства над певицей: «На все это было тяжело смотреть, труднее пережить и еще сложнее наблюдать, как мои мальчики проходят через это. Это было самым тяжелым, что мне когда-либо приходилось делать».

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Бывший танцор, а теперь диджей считает, что склонность Бритни выставлять напоказ свое обнаженное тело в соцсетях также сыграла свою роль.

«Я пытаюсь объяснить сыновьям: «Послушайте, может быть, для нее это просто еще один способ самовыражения». Но я не могу даже представить, каково это для подростков, которые каждый день должны ходить в старшую школу».

Федерлайн также рассказал о том, как пытался объяснить своим детям ситуацию с опекунством поп-звезды. «У них было много вопросов по этому поводу. Я не знаю, смог ли ответить на все, но я просто пытался объяснить им, что их маме была нужна помощь и люди пытались сделать так, чтобы ей стало лучше». Бывший муж Бритни оправдывает ее отца, на протяжении 13 лет контролировавшего жизнь своей знаменитой дочери:

«Я видел человека, который действительно заботился о своей семье и хотел, чтобы все было хорошо, — сказал он. — Когда у руля встал Джейми, все наладилось. Он спас ей жизнь».

Мужчина надеется, что у его сыновей, которые сейчас живут с ним его женой Викторией, будут хорошие отношения с дедушкой. И это несмотря на то, что в 2019-м Федерлайн запросил запретительный судебный приказ в отношении Джейми Спирса — по слухам, после его конфликта с одним из мальчиков.

«Я бы очень хотел, чтобы Джейми вернулся в их жизнь. Особенно если это то, чего хотят они сами. У меня нет на него никакой обиды. Люди совершают ошибки. Мне его жаль. Его как будто пропустили через мясорубку».

А вот с мамой все пока сложно: в июне Бритни переехала поближе к Федерлайнам, но даже это не поспособствовало сближению. Кевин признается, что не знает, как изменить ситуацию:

«Если бы был способ, любой способ сказать что-нибудь, чтобы открыть ей глаза, но я пока его не нашел. А если бы нашел, уже попытался бы поговорить с ней по телефону».