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29 минут назад

Брежневой пророчат беременность

Экспресс газета

Вера Брежнева уже воспитывает двух дочек от разных отцов. Но в 2023-м году у нее может появиться еще один ребенок.

Брежневой пророчат беременность
Фото: Экспресс газетаЭкспресс газета

Первенца певица родила 21 год назад. Дочь от политика Виталия Войченко артистка назвала Соней. Девочка выросла копией звездной мамы. Она учится и живет в Америке. В 2009 году у Брежневой появился второй ребенок, дочь Сара от бизнесмена Михаила Кипермана.

С 2015 года Вера счастлива браке с продюсером и композитором Константином Меладзе. Ради Брежневой мужчина оставил троих детей и жену. Но общих наследников с певицей ему завести не удалось. А в последнее время поползли слухи, что продюсер и артистка на грани развода.

Происходящее в звездном семействе взялся прокомментировать нумеролог Владимир Кузнецов. Специалист заявил, что брак Веры и Константина действительно переживает тяжелые времена.

«Вполне возможно, будет развод, но надо пожалеть Брежневу. Они с Константином неплохая пара. Если продюсер поборется за нее, то все будет хорошо. Брежневу лихорадит, она делает непонятные поступки. Конкретно говорить о разводе не могу, но в отношениях у них не очень хорошо!» — сообщил нумеролог.

При этом скором времени 40-летняя певица может родить продюсеру долгожданного ребенка.

«У Веры в этом году вполне вероятна беременность. 2023-й будет у певицы непростым, она это прекрасно понимает. Возникнут всевозможные спады по карьере. Потом ее будет не узнать», — заключил эксперт.

Звёзды,Константин Меладзе,Вера Брежнева,Владимир Кузнецов,
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