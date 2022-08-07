Тодоренко призналась в желании завести третьего ребенка

О желании завести третьего ребенка певица и телеведущая Регина Тодоренко призналась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Однако звезда объяснила, что из-за большой занятости планы на предстоящее время пока другие. Телеведущая рассказала, что готовится к съемкам проекта для молодых мам, к съемкам тревел-баттла, релизу нового сериала и выходу книги.