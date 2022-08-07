Будь проще: узнали, как зовут королевских отпрысков в школе

Маленькие наследники британского престола вовсю наслаждаются летними каникулами. Но уже совсем скоро все трое пойдут в школу: в сентябре к Джорджу и Шарлотте присоединится и 4-летний Луи. Да-да, именно в таком раннем возрасте английские дети начинают грызть гранит науки! Но как учителя и одноклассники будут обходиться с многочисленными титулами монаршего отпрыска?

Посмотрим на старшего брата Луи. Его полное имя Джордж Александр Луи, а официальный титул — Его Королевское Высочество принц Джордж Кембриджский, но в школе он просто Джордж Кембридж. Точно так же — Шарлоттой Кембридж — зовут его сестру (напомним, полное имя девочки — Шарлотта Элизабет Диана). Их отец, принц Уильям, и дядя, принц Гарри, следовали тому же правилу, используя титул Чарльза — Уэльс — в качестве своей «школьной» фамилии. Точно так же братьев звали и на протяжении их военной карьеры. Поэтому и маленький Луи Артур Чарльз, скорее всего, в новой школе будет просто Луи Кембриджем. Демократично и практично!