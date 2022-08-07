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1 час назад

Хлои Кардашьян рассталась со своим тайным бойфрендом

Газета.Ru

Младшая сестра Ким Кардашьян Хлои рассталась с загадочным бойфрендом, которого американские СМИ называют «частным инвестором фондового рынка». О том, что она снова одинока, сообщило издание US Weekly.

Хлои Кардашьян рассталась со своим тайным бойфрендом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Хлои и частный инвестор фондового рынка расстались. Они расстались несколько недель назад. У них все просто сошло на нет», — сообщил изданию источник.

То, что Хлои Кардашьян встречается с неким предпринимателем, стало известно в июне. Личность бойфренда звезды реалити-шоу не раскрывалась.

«Хлои идет дальше и счастлива в своих новых отношениях, которые находятся на начальной стадии», — говорил тогда источник US Weekly.

Он добавлял, что баскетболист Тристан Томпсон, с которым 38-летняя телезвезда рассталась незадолго до этого, хотел бы возобновить отношения, отчего «там, конечно, есть ревность».

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