Лопес и Аффлек разъехались из-за напряженных графиков

Американские певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек приняли решение пожить отдельно из-за своих напряженных рабочих графиков. Об этом сообщает портал Nation World News.

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По данным издания, Лопес и Аффлек уделяют много времени своим проектам, поэтому им пришлось разъехаться на некоторое время. Уточняется, что вопрос о раздельном проживании возлюбленные проговаривали заранее, так как были готовы к такому развитию событий.

По словам источников, разлука не портит отношения звезд, а лишь укрепляет их: они постоянно звонят друг другу и рассказывают о своих успехах, передает Пятый канал.

Этим летом Дженнифер Лопес в четвертый раз вышла замуж. Ее супругом стал актер Бен Аффлек — ее старая любовь. Первый муж актрисы Охани Ноа выразил мнение, что брак будет недолговечным.