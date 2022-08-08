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32 минуты назад

Лопес и Аффлек разъехались из-за напряженных графиков

Вечерняя Москва

Американские певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек приняли решение пожить отдельно из-за своих напряженных рабочих графиков. Об этом сообщает портал Nation World News.

Лопес и Аффлек разъехались из-за напряженных графиков
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По данным издания, Лопес и Аффлек уделяют много времени своим проектам, поэтому им пришлось разъехаться на некоторое время. Уточняется, что вопрос о раздельном проживании возлюбленные проговаривали заранее, так как были готовы к такому развитию событий.

По словам источников, разлука не портит отношения звезд, а лишь укрепляет их: они постоянно звонят друг другу и рассказывают о своих успехах, передает Пятый канал.

Этим летом Дженнифер Лопес в четвертый раз вышла замуж. Ее супругом стал актер Бен Аффлек — ее старая любовь. Первый муж актрисы Охани Ноа выразил мнение, что брак будет недолговечным.

Актер вспоминал, что начал встречаться с Лопес, когда она уже была знаменитостью. Они познакомились в 1996 году в одном из ресторанов Майами, а через год поженились. Для Ноа началось испытание славой, которое давалось ему трудно.

Звёзды,Бен Аффлек,Дженнифер Лопес,
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