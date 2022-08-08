"Нас давно развела жизнь": Брежнева прервала молчание

Вера Брежнева разоткровенничалась в соцсетях и намекнула на разрыв с Константином Меладзе. Об этом сообщает "Пятый канал".
Не так давно появились слухи о том, что экс-звезда "ВИА Гры" решила расстаться с знаменитым продюсером спустя семь лет брака. Масла в огонь подлил тот факт, что бывшая супруга Константина – Яна Сумм – приехала с детьми в Италию, куда в этом году также переехали Брежнева с Меладзе.
Певица не заявляет прямо о расставании, но в ее высказываниях в социальных сетях подписчики видят вполне конкретные намеки на разрыв с мужем. В недавнем посте Вера рассказала о людях, с которыми перестала общаться:
"С большинством этих людей нас уже давно развела жизнь. Но при этом я сейчас встречаю столько добра и тепла от своих близких, знакомых и даже незнакомых людей. Как будто все, что когда-то отдала, возвращается через другие руки. И именно тогда, когда это нужно больше всего".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что бывшая жена Меладзе высказалась о его разрыве с Брежневой.