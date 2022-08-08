“Копия папы”: дочь Алены Яковлевой о новорожденной малышке

Не так давно стало известно о том, что российская актриса Алена Яковлева впервые стала бабушкой. Ее единственная дочь, Мария Козакова родила дочку. Мария скрывала свою беременность до тех пор, пока не родила.

Фото: New Magazine New Magazine

“7.07 жизнь обрела новый смысл. У нас родилась девочка, Иванна”, – поделилась радостной новостью актриса.

Сама же новоиспеченная бабушка была на седьмом небе от счастья, когда узнала о рождении внучки.

“Наконец-то! Ура! Обрела новое качество! Бабушка!” – написала Яковлева.

Встречать дочь и внучку из роддома знаменитость прибыла с бывшим мужем, отцом дочери – Кириллом Козаковым.

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Накануне малышке исполнился 1 месяц. В этот же день Мария Козакова и ее супруг Иван Замотаев отмечали важную дату – четыре года с момента, как они вступили в отношения. Интересно, что новоиспеченные родители не спешат показывать свою малышку публике. Девушка призналась, что до года на планирует публиковать фотографии Иванны с лицом. Вообще, актриса очень ревностно относится к своей личной жизни и не любит впускать посторонних.

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Козакова призналась, что будучи в ожидании рождения дочки, супруги долго думали над именем для малышки.