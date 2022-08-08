Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+27° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
7 минут назад

“Копия папы”: дочь Алены Яковлевой о новорожденной малышке

New Magazineиещё 1

Не так давно стало известно о том, что российская актриса Алена Яковлева впервые стала бабушкой. Ее единственная дочь, Мария Козакова родила дочку. Мария скрывала свою беременность до тех пор, пока не родила.

“Копия папы”: дочь Алены Яковлевой о новорожденной малышке
Фото: New MagazineNew Magazine

“7.07 жизнь обрела новый смысл. У нас родилась девочка, Иванна”, – поделилась радостной новостью актриса.

Сама же новоиспеченная бабушка была на седьмом небе от счастья, когда узнала о рождении внучки.

“Наконец-то! Ура! Обрела новое качество! Бабушка!” – написала Яковлева.

Встречать дочь и внучку из роддома знаменитость прибыла с бывшим мужем, отцом дочери – Кириллом Козаковым.

New Magazine

Накануне малышке исполнился 1 месяц. В этот же день Мария Козакова и ее супруг Иван Замотаев отмечали важную дату – четыре года с момента, как они вступили в отношения. Интересно, что новоиспеченные родители не спешат показывать свою малышку публике. Девушка призналась, что до года на планирует публиковать фотографии Иванны с лицом. Вообще, актриса очень ревностно относится к своей личной жизни и не любит впускать посторонних.

New Magazine
New Magazine

Козакова призналась, что будучи в ожидании рождения дочки, супруги долго думали над именем для малышки.

“Очень долго думали. Имена не нравились либо мне, либо Ване. Были слишком иностранными. Иванну особо не рассматривали из-за отчества. Решили дождаться рождения. Получилась копия Вани. И имя как-то очень ей подошло. А остальные варианты отпали сами собой. Вдруг стало очень нравиться. Мы решили, что по паспорту, возможно, в дальнейшем будет Ивой. Если захочет”, – отметила дочь российской актрисы. Фото: социальные сети.

Звёзды,Кирилл Козаков,Мария Козакова,Иван Замотаев,Алена Яковлева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители