“Копия папы”: дочь Алены Яковлевой о новорожденной малышке

Не так давно стало известно о том, что российская актриса Алена Яковлева впервые стала бабушкой. Ее единственная дочь, Мария Козакова родила дочку. Мария скрывала свою беременность до тех пор, пока не родила.
“7.07 жизнь обрела новый смысл. У нас родилась девочка, Иванна”, – поделилась радостной новостью актриса.
Сама же новоиспеченная бабушка была на седьмом небе от счастья, когда узнала о рождении внучки.
“Наконец-то! Ура! Обрела новое качество! Бабушка!” – написала Яковлева.
Встречать дочь и внучку из роддома знаменитость прибыла с бывшим мужем, отцом дочери – Кириллом Козаковым.
Накануне малышке исполнился 1 месяц. В этот же день Мария Козакова и ее супруг Иван Замотаев отмечали важную дату – четыре года с момента, как они вступили в отношения. Интересно, что новоиспеченные родители не спешат показывать свою малышку публике. Девушка призналась, что до года на планирует публиковать фотографии Иванны с лицом. Вообще, актриса очень ревностно относится к своей личной жизни и не любит впускать посторонних.
Козакова призналась, что будучи в ожидании рождения дочки, супруги долго думали над именем для малышки.
“Очень долго думали. Имена не нравились либо мне, либо Ване. Были слишком иностранными. Иванну особо не рассматривали из-за отчества. Решили дождаться рождения. Получилась копия Вани. И имя как-то очень ей подошло. А остальные варианты отпали сами собой. Вдруг стало очень нравиться. Мы решили, что по паспорту, возможно, в дальнейшем будет Ивой. Если захочет”, – отметила дочь российской актрисы. Фото: социальные сети.