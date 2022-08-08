Где и как Юлия Пересильд проводит отпуск в седьмой раз

Актриса Юлия Пересильд потрудилась на славу и сейчас находится в заслуженном отпуске в Греции. Мама двоих детей рассказала, что уже седьмой год подряд приезжает на Крит.

Фото: Super.ru Super.ru

«Отпуск. Дети. Море. Неспешные разговоры. Встречи с давними друзьями. Солнце. Песок. Чтобы было, что вспомнить снежной холодной зимой!» — описала свой отдых актриса.

Отдыхающие, несмотря на стабильную критскую жару выше 30 градусов, тюленьему времяпрепровождению на пляже предпочитают познавательные экскурсии. Пару дней назад Юлия с дочками Машей и Аней побывали в монастыре Божьей Матери «Фанеромени». Актриса призналась, что это одно из ее любимых мест на Крите:

«Храм прямо в скале. Чудотворная икона. 15 августа здесь будет большой праздник, и много людей уже идут пешком на самый верх скалы».

Вот и звездное семейство героически преодолело этот путь. В подтверждение своих слов Юлия опубликовала фото на площадке у храма, откуда весь Крит виден как на ладони. Просто космос!