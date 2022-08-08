Пластический хирург раскрыл секрет внешности Ротару

Отмечается, что знаменитость поделилась в соцсетях снимком, где позировала, сидя на ступенях в платье длины макси. Образ исполнительницы дополняли распущенные волосы и макияж в пастельных тонах. При этом на кадре видно, что у нее отсутствуют ярко выраженные морщины.