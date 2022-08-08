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1 час назад

Пластический хирург раскрыл секрет внешности Ротару

Lenta.ru

Пластический хирург Максимильян Абозин раскрыл секрет моложавой внешности 75-летней народной артистки СССР и украинской эстрадной певицы Софии Ротару. Комментарий эксперта приводит портал Blitz+.

Пластический хирург раскрыл секрет внешности Ротару
Фото:  Lenta.ru Lenta.ru

Отмечается, что знаменитость поделилась в соцсетях снимком, где позировала, сидя на ступенях в платье длины макси. Образ исполнительницы дополняли распущенные волосы и макияж в пастельных тонах. При этом на кадре видно, что у нее отсутствуют ярко выраженные морщины.

Врач предположил, что ради сохранения красоты звезда прибегла к хирургическим и косметологическим вмешательствам. «Помочь в таком преображении может SMAS-подтяжка средней и нижней трети лица, а также эндоскопическая подтяжка лба», — объяснил специалист, добавив, что Ротару также могла воспользоваться услугой лазерной шлифовки.

Звёзды,София Ротару,
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