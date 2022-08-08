Как стареть красиво: рассказывает Рене Зеллвегер

53-летняя Зеллвегер всеми руками и ногами за натуральное старение. Пару лет назад на актрису обрушилась волна возмущения, когда она якобы пластическими операциями испортила свой фирменный слегка прищуренный взгляд. Зеллвегер уже много раз оправдывалась: дескать, виной всему только мастерство визажиста, ничего больше. И, похоже, это действительно так. В интервью The Sunday Times звезда «Дневника Бриджит Джонс» рассказала, что жизнь после 50 оказалась намного лучше, чем в 20. «50-летие ощущалось совершенно новым началом без всякой ерунды, моментом, когда можно перестать слушать все эти голоса в своей голове, ожидания и представления, которые люди имеют о вас, и стать более подлинной собой», — призналась она.

А еще Рене надоела эйджистская реклама косметики: «Все эти объявления, говорящие, что нам не нужно выглядеть на свой настоящий возраст, если мы просто купим все их кремы, их средства и весь тот мусор, который они хотят нам продать». По мнению актрисы, ценность человека никак не связана с его внешностью: «Они говорят, что я больше не важна, потому что мне 53 года? Но есть большая разница между тем, чтобы быть самой яркой, самой лучшей версией себя, и желанием быть тем, кем вы не являетесь. Чтобы быть красивой и выделяющейся, вы должны принять свой возраст». А мы, в свою очередь, не можем поспорить с Зеллвегер. Ведь не косметические процедуры делают человека красивым, а любовь к себе!