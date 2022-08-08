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1 час назад

"От пятисот долларов": Солнцев раскрыл цены на ЖКХ в США

Мира Маркина

Шоумен Рустам Солнцев в беседе с teleprogramma.pro рассказал, сколько стоят услуги ЖКХ в США:

"От пятисот долларов": Солнцев раскрыл цены на ЖКХ в США
Фото: Руся расскажет!/TelegramРуся расскажет!/Telegram

"В Калифорнии, где я живу, нет такого понятия как ЖКХ, но есть обязательная оплата. Она составляет 510 долларов в месяц. Она включает в себя чистку бассейна и территории, поливку цветов и прочее".

Солнцев также отметил, что у каждого американца в Калифорнии своя система кондиционирования:

"Калифорния — жаркий и засушливый штат. Вода и кондиционер стоят дорого. Электричество стоит в месяц от пятисот долларов, потому что в летние месяцы кондиционер не выключается".

Рустам Солнцев переехал на ПМЖ в Америку несколько месяцев назад.

Звёзды,Рустам Солнцев,
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