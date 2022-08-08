"От пятисот долларов": Солнцев раскрыл цены на ЖКХ в США

Шоумен Рустам Солнцев в беседе с teleprogramma.pro рассказал, сколько стоят услуги ЖКХ в США:
"В Калифорнии, где я живу, нет такого понятия как ЖКХ, но есть обязательная оплата. Она составляет 510 долларов в месяц. Она включает в себя чистку бассейна и территории, поливку цветов и прочее".
Солнцев также отметил, что у каждого американца в Калифорнии своя система кондиционирования:
"Калифорния — жаркий и засушливый штат. Вода и кондиционер стоят дорого. Электричество стоит в месяц от пятисот долларов, потому что в летние месяцы кондиционер не выключается".
Рустам Солнцев переехал на ПМЖ в Америку несколько месяцев назад.