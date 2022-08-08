"Надежды все меньше": Корчевников может полностью оглохнуть

Ведущий программы "Судьба человека" Борис Корчевников рискует полностью потерять слух. Об этом рассказал один из членов съемочной группы в беседе с изданием StarHit.
Журналист уже пользуется слуховым аппаратом на работе, а также специальным приложением, которое преобразовывает речь собеседника в текст:
"Уже три года как все надеются, что слух хоть немного восстановится, но, как говорят на площадке, лучше не становится и надежды все меньше".
Несмотря на проблемы со здоровьем, Корчевников продолжает работать и надеется в сентябре вернуться в эфир.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Корчевников рассказал о проблемах со здоровьем после операции.