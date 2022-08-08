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1 час назад

"Надежды все меньше": Корчевников рискует полностью лишиться слуха

Мира Маркина

Ведущий программы "Судьба человека" Борис Корчевников рискует полностью потерять слух. Об этом рассказал один из членов съемочной группы в беседе с изданием StarHit.

"Надежды все меньше": Корчевников может полностью оглохнуть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналист уже пользуется слуховым аппаратом на работе, а также специальным приложением, которое преобразовывает речь собеседника в текст:

"Уже три года как все надеются, что слух хоть немного восстановится, но, как говорят на площадке, лучше не становится и надежды все меньше".

Несмотря на проблемы со здоровьем, Корчевников продолжает работать и надеется в сентябре вернуться в эфир.

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Корчевников рассказал о проблемах со здоровьем после операции.

Звёзды,Борис Корчевников,
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