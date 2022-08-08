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47 минут назад

В королевской семье у Меган Маркл все-таки нашелся близкий человек

РИА "ФедералПресс"

Принцесса Евгения – единственный человек в британской королевской семье, кто действительно поддерживает и любит Меган Маркл. Она публично поздравила Сассекскую с 41-летием в соцсетях.

В королевской семье у Маркл все-таки нашелся близкий человек
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«В официальном аккаунте королевской семьи в твиттере не появилось ни единого упоминания Сассекской», – пишет Marie Claire.

Меган отметила день рождения 4 августа. Некоторые родственники, конечно, оставили ей отписки, но серьезно поздравила только Евгения.

А в прошлом году на 40-летие Меган запускала социальную акцию 40х40. Она просила известных и успешных женщин провести лекции для тех, кто остался без работы во время пандемии. Принцесса Йоркская была одной из первых согласившихся.

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