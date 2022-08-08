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2 часа назад

Канье Уэст "похоронил" бойфренда Ким Кардашьян после их расставания

Газета.Ruиещё 1

Рэпер Канье Уэст опубликовал саркастичный пост о расставании Ким Кардашьян с Питом Дэвидсоном. В личном блоге рэпер опубликовал фейковую обложку газеты The New York Times с кричащим заголовком: "Скит Дэвидсон умер в возрасте 28".

Уэст "похоронил" бойфренда Кардашьян после их расставания
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Прозвищем Скит Канье Уэст обозвал Пита Дэвидсона еще в начале 2022 года и повторял это каждый раз, когда высказывался на тему его отношений с Ким Кардашьян. Почему он стал так называть избранника бывшей жены, Канье Уэст не объяснял.

С самого начала у рэпера было негативное отношение к новому избраннику своей бывшей жены. Они не раз вступали в полемику в соцсетях и нелестно отзывались о творчестве друг друга. Однажды рэпер пообещал избить Пита Дэвидсона, но так и не осуществил угрозу.

Еще в 2021 году Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом после семи лет брака. В марте 2022 года развод был оформлен официально. Супруги тяжело переживали из-за расставания. В СМИ не раз появлялась информация об их воссоединении.

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