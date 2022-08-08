Уэст "похоронил" бойфренда Кардашьян после их расставания

Рэпер Канье Уэст опубликовал саркастичный пост о расставании Ким Кардашьян с Питом Дэвидсоном. В личном блоге рэпер опубликовал фейковую обложку газеты The New York Times с кричащим заголовком: "Скит Дэвидсон умер в возрасте 28".

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Прозвищем Скит Канье Уэст обозвал Пита Дэвидсона еще в начале 2022 года и повторял это каждый раз, когда высказывался на тему его отношений с Ким Кардашьян. Почему он стал так называть избранника бывшей жены, Канье Уэст не объяснял.

С самого начала у рэпера было негативное отношение к новому избраннику своей бывшей жены. Они не раз вступали в полемику в соцсетях и нелестно отзывались о творчестве друг друга. Однажды рэпер пообещал избить Пита Дэвидсона, но так и не осуществил угрозу.