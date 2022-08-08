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9 минут назад

Бородина намекнула, что Омаров - плохой отец

Вести Подмосковья

Видимо Курбан Омаров решил полностью откреститься от бывшей жены и наладить свою личную жизнь. Предприниматель давно не виделся со своей дочерью от Ксении Бородиной Теоной. По словам телеведущей, ее экс-супруг выглядит как идеальный отец, но таковым не является.

Бородина намекнула, что Омаров - плохой отец
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Бородина отвечала на вопросы подписчиков. Она заявила, что не препятствует общению Омарова и Теоны. Все обвинения в своей адрес Ксения отрицает. Бородина уверяет, что ее дочь ищет общества папы, но он даже на час не приезжает, чтобы ее увидеть.

К слову, Курбан в последнее время часто меняет девушек. Он уверяет, что слишком долго был женатым. Омаров будто бы специально выставляет снимки с полуголыми любовницами в социальных сетях. Россияне считают, что он провоцирует Бородину.

Ксения Бородина признавалась, что страдала в браке с Омаровым. Якобы этот мужчина часто заставлял ее чувствовать себя несчастной. Сам Омаров уверяет, что Бородина была ему неверна. Он считает, что телеведущая изменяла ему с его же другом. Также Курбан часто говорит, что его брак сгубили турецкие сериалы.

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