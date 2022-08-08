Зара рассказала о проблемах со здоровьем

Зара редко выходит на диалог с хейтерами и просто старается игнорировать негативные высказывания в свой адрес. Появляются такие недоброжелатели в микроблоге звезды не очень часто. Однако накануне певица была вынуждена рассказать о проблемах со здоровьем в ответ на критику со стороны подписчиков.

Зара опубликовала видео, которое привлекло внимание ее подписчиков исключительно тем, что некий молодой мужчина трогательно поддерживает певицу за руку пока она спускается по лестнице. Под роликом разгорелись настоящие дебаты — пафос такое поведение со стороны Зары или же проявление галантности со стороны загадочного мужчины. Участвовать в дискуссии певица не стала, но и игнорировать спор не захотела. Зара обнародовала фотографию своей ноги, стоящей на довольно опасной лестнице, ведущей на сцену и рассказала, в чем причина галантности со стороны ее коллеги.

«Под предыдущей публикацией разразились споры нужно ли артистке подавать руку, когда она спускается по лестнице, что мол это позерство. Хочу ответить. Конечно, нужно и артисту, и девушке, если она в этом нуждается», — написала Зара.

Далее знаменитость напомнила, что в первую очередь такое поведение продиктовано элементарным этикетом, как и открыть дверь, пропустить вперед, уступить место и так далее. А, во-вторых, у многих артисток есть профессиональные проблемы со здоровьем. Как, например, у нее. Оказывается, с февраля месяца Зару беспокоят боли в колене и порой стоять на каблуках для нее очень болезненно. А ведь приходится на них не просто стоять, но и ходить, и петь на сцене. Певица поспешила успокоить фанатов, пояснив, что лечением занимается, но временами боль дает о себе знать. Кроме того, как бы поясняя выбранный для откровения снимок, Зара обращает внимание интернет-пользователей, что очень часто ступени ведущие на сцену скользкие или с такими мелкими отверстиями, в которых легко застрять каблуком и упасть.