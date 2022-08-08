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48 минут назад

Полный краш: сын лидера «Дюны» и Натальи Сенчуковой даст фору Джонни Деппу

Super.ru

Василий Рыбин еще до недавнего времени считался одним из самых завидных женихов Москвы. Статного красавца сравнивают то с Джонни Деппом в молодости (мы, кстати, не согласны вообще), то с американским актером Джейсоном Момоа. Сам же Василий, говорят, стремился быть похожим на Трэвиса Фиммела в образе Рагнара Лодброка в сериале «Викинги» . Отсюда и бесконечные тренировки в спортзале, и длинные вьющиеся волосы.

Сын лидера «Дюны» и Натальи Сенчуковой даст фору Джонни Деппу
Фото: Super.ruSuper.ru

В июле этого года красавец, выбыв из списка женихов, переместился в стан примерных семьянинов: Василий женился на своей возлюбленной Дарье, с которой они знакомы еще с детского сада, а встречаться начали в 14 лет. Известно, что после окончания Московского государственного института культуры сын Виктора Рыбина работал моделью (ну еще бы, с такой-то внешностью). Также Василий давно и увлеченно занимается музыкой, выпуская песни и клипы в составе группы KODI.

В прошлом году Рыбин-младший открыл и собственный бизнес — музыкальную школу-студию в Долгопрудном для детей и взрослых. Ой, мы бы к такому преподавателю пошли. Пусть нас научат.

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