Победительница шоу «Холостяк» впервые посетила Санкт-Петербург

Александр Гранков и Яна Сапета впервые появились вместе на публике. Пара участвовала от команды ТНТ в Сап-заплыве. Воспользовавшись случаем, мы поговорили с моделью о Санкт-Петербурге, о «Холостяке» и о правильном питании.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Eva.ru

После завершения шоу «Холостяк» Димаш Адилет вскоре расстался с Соней Солманидиной. Многие ожидали такого же исхода в паре Александра Гранкова и Яны Сапеты, но они продолжают появляться друг у друга в соцсетях и вместе отмечать семейные праздники. Теперь пара впервые показалась вместе на публике — Александр и Яна приняли участие в фестивале «Фонтанка SUP». Влюбленные вошли в команду звезд ТНТ и встали на доски для серфа в красно-синих костюмах с надписью «Переплывем все каналы». По маршруту фестиваля Гранков и Сапета прошли вместе. Александр помогал Яне, а девушка старалась от него не отставать. Нам удалось пообщаться с Яной до старта и узнать о ее секретах красоты, об участии в шоу и о первых впечатлениях от города на Неве.

— Яна, как ты думаешь, без какого предмета точно нельзя выйти из дома в Петербурге?

— Без зонта. А если говорить про одежду, то не знаю. Я первый раз в Питере, до этого не приходилось.

— Какие впечатления от города у тебя?

— У меня не получилось посмотреть город, потому что я приехала поздно вечером, заселилась в отель, поужинала и легла спать, очень надеюсь, что будет еще время сюда вернуться снова.

— Круто. Я не знала, что ты первый раз в Питере…

— Да, не знаю, как так получилось. Этот город всегда обходил меня стороной.

— Ты еще приедешь?

— Да, обязательно. Я собираюсь сюда с подругой буквально через пару дней. Хочу посмотреть город.

— А что бы ты хотела посмотреть? Какие планы?

— Я бы сходила на балет в Мариинский театр. И просто прогулялась бы по городу, посмотрела бы окрестности, потому что очень интересная архитектура. Такого в Москве нет. Мне прям нравится это. Хочется сделать фотографии, хочется прям разглядывать, смотреть, наблюдать. И я заметила, что очень много людей на улицах.

— Сейчас ты здесь участвуешь от команды ТНТ в ежегодном фестивале. Можно сказать здесь ты оказалась благодаря шоу «Холостяк». Скажи, что точно изменилось в твоей жизни после участия в проекте?

— Я раскрылась как личность, нашла своих людей, аудиторию. Я с удовольствием общаюсь с ними, и они реагируют даже положительно, пишут много чего хорошего. Это, конечно же, очень приятно, потому что незнакомые люди желают тебе счастья, поздравляют с днем рождения твоего ребенка, Хотя, казалось, такие моменты для близких людей. Мне это очень приятно, что появились такие люди.

— А позитива больше, чем негатива в комментариях?

— Сейчас позитива больше. Во время самого проекта был какой-то негатив. Люди не понимали меня, не могли понять: Кто я? Что я? То есть там же какие-то нарезки все равно, все состыковывалось, и картина складывалась обо мне другого мнения. Люди думали, что я… не знаю… негативный персонаж. И не было каких-то положительных комментариев, только после того, как появилась Мия, посыпался шквал позитива. И это все увеличивается и увеличивается по сей день.

— Когда ты сама смотрела шоу «Холостяк», тебе самой показалось, что ты выглядела как-то негативно?

— Просто… Многие не понимали мои шутки. Вот этот такой достаточно специфический юмор в каком-то плане они просто не понимали, они воспринимали все это за правду. То есть они думали, что это все серьезно, и я действительно так думаю, а я где-то просто прикалывалась над девчонками, шутила… Просто с юмором нужно немного быть.

— Яна, на проекте не раз отмечали, в какой прекрасной форме ты находишься. Можешь ли ты раскрыть хотя бы несколько своих секретов красоты?

— Для меня, вообще, самое главное — это питание. Это основа. Если у вас правильное сбалансированное питание, то вы будете всегда в прекрасной форме, то есть спорта может быть 20%, питанию, все-таки нужно большее внимание уделить. То, что мы едим — это у нас на лице, в теле, и поэтому я бы рекомендовала заниматься своим переосмыслением питания, смотреть, что вы там едите. И выбирайте для себя правильный крем. Я сама обожаю всякие крема для тела, аромамасла, и меня, допустим, это вдохновляет. И мой совет девушкам: применяй идеальную ароматерапию, поднимай себе так настроение.

— Как думаешь, нужно обратиться к специалисту по рациону или можно начать с себя?