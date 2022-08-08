59-летний Зверев показал себя в шортах

59-летний шоумен Сергей Зверев сейчас отдыхает в Сочи. Артист пожаловался, что отдыхающие не дают ему покоя на городских пляжах, но при этом отметил, что там есть что посмотреть.
Звереву не понравилось, что люди снимают его исподтишка.
«Завидую людям, которые на отдыхе в бассейне могут просто спокойно покупаться. А мне остается единственный̆ вариант смотреть как они отдыхают с балкона. Пришел рано утром к бассейну — ни души. Только положил свое звездное тело под первые солнечные лучи — через пару минут куча народа с телефонами… Ну вот как отдыхать?» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — недоумевает шоумен.
К своему посту в блоге мужчина прикрепил видео, где он стоит на балконе в оранжевых шортах. Некоторые подписчики посочувствовали отдыху знаменитости, но большинство оценили стройное тело Зверева.
«Какая прекрасная фигура», «У вас действительно звездное тело», — пишут фолловеры в комментариях.