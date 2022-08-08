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1 час назад

59-летний Зверев показал себя в шортах

WomanHit.ru

59-летний шоумен Сергей Зверев сейчас отдыхает в Сочи. Артист пожаловался, что отдыхающие не дают ему покоя на городских пляжах, но при этом отметил, что там есть что посмотреть.

59-летний Зверев показал себя в шортах
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Звереву не понравилось, что люди снимают его исподтишка.

«Завидую людям, которые на отдыхе в бассейне могут просто спокойно покупаться. А мне остается единственный̆ вариант смотреть как они отдыхают с балкона. Пришел рано утром к бассейну — ни души. Только положил свое звездное тело под первые солнечные лучи — через пару минут куча народа с телефонами… Ну вот как отдыхать?» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — недоумевает шоумен.

WomanHit.ru

К своему посту в блоге мужчина прикрепил видео, где он стоит на балконе в оранжевых шортах. Некоторые подписчики посочувствовали отдыху знаменитости, но большинство оценили стройное тело Зверева.

«Какая прекрасная фигура», «У вас действительно звездное тело», — пишут фолловеры в комментариях.

Звёзды,Сергей Зверев,
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