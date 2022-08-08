59-летний Зверев показал себя в шортах

«Завидую людям, которые на отдыхе в бассейне могут просто спокойно покупаться. А мне остается единственный̆ вариант смотреть как они отдыхают с балкона. Пришел рано утром к бассейну — ни души. Только положил свое звездное тело под первые солнечные лучи — через пару минут куча народа с телефонами… Ну вот как отдыхать?» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — недоумевает шоумен.