Селена Гомес сообщила о планах выйти замуж и стать матерью

«Я удалила Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) со своего телефона и передала ведение аккаунта своей помощнице. Все, что я публикую, я просто отправляю ей, вместо того чтобы беспокоиться. Я даже не знаю своего пароля».