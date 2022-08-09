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34 минуты назад

Как изменилась жизнь Рики Мартина после скандала в суде

Super.ru

После недавнего громкого скандала и полной победы в судебном деле у Рики Мартина жизнь течет в прежнем русле. И слава богу! Артист пребывает в хорошем расположении духа и проводит много времени с семьей. В выходные исполнитель хита всех времен и народов Living La Vida Loca отдыхал со своими 14-летними сыновьями в преддверии их дня рождения. Они проводили время на пляже и занимались серфингом. Ну, как занимались: Метео и Валентино только постигают азы, а в роли инструктора выступает брат знаменитого певца Алекс.

Как изменилась жизнь Рики Мартина после скандала в суде
Фото: Super.ruSuper.ru

«Я самый счастливый папа на свете! — подписал Рики Мартин совместное фото с близнецам в запрещенной сети. — Отличный день! И спасибо брату за прекрасное настроение и за то, что учит моих детей играть с волнами».

И дополнил пост хештегами, которые переводятся как «гордый отец» и «серфинг — это жизнь». Напомним, что Мартин — многодетный папа: помимо сыновей-близнецов у него есть трехлетний Ренн и четырехлетняя дочь Люсия. Кто знает, может семья станет еще больше — в конце концов, красавцу Рики всего каких-то 50 лет.

Звёзды,Рики Мартин,
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