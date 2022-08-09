«Невозможно»: как вирус изменил жизнь Валерии

В последнее время о Валерии ходят самые разные слухи. Даже ее муж Иосиф Пригожин говорил о завершении карьеры супруги. Что же на самом деле происходит сейчас в жизни исполнительницы хита «Часики»?

Фото: Экспресс-газета Экспресс-газета

О том, чтобы уйти со сцены, Валерия действительно размышляла еще несколько месяцев назад. Причем супруг артистки был категорически против подобного поворота. Пригожин уверен, что сейчас никто не сможет заменить Валерию на эстраде. Так что и говорить о завершении карьеры нечего.

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Как бы то ни было, а сейчас Валерии пришлось перенести аж несколько запланированных на юге концертов на более поздний период. А все потому, что артистка просто не может петь. И все из-за повторного заражения коронавирусом. Опасная болезнь сильно ударила по Валерии, хотя звезда и перенесла ее в легкой форме.

«Я не могу совершенно петь, у меня заложено все в груди, под фонограмму не умею, живьем совершенно не получается, невозможно», — жаловалась звезда.

Примечательно, что в последнее время Валерии просто не везет. Еще до повторного инфицирования она умудрилась травмировать колено прямо во время концерта. Любительница коротких юбок и высоких каблуков, Валерия всегда порхала по сцене. А тут внезапно оступилась и упала на глазах у всех. Некоторые особо суеверные фанаты в итоге решили, что певицу сглазили. Однако сама артистка весьма скептично относится к подобным домыслам.

«Я в знаки не очень верю, я вообще человек несуеверный», — заявила исполнительница.

Валерия не особо переживает из-за свалившихся на нее трудностей. Сейчас она старается как можно больше времени уделять семье. Так, каждую субботу певица вместе с мужем проводит с внучкой Селин. «Я бы вообще взяла и не отпускала!» — призналась Валерия, души не чающая в дочери своего сына Арсения.

А ведь совсем скоро в большой семье певица и Иосифа Пригожина ожидается еще одно пополнение. Впервые станет мамой дочь продюсера Даная. Учитывая, насколько звездным супругам нравится статус бабушки и дедушки, и этот малыш не будет обделен их вниманием.