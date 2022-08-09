Исхудавшая Кети Топурия попала к врачу: что случилось

Певица выступила с откровенным признанием по поводу своей завидной фигуры. Кети Топурия всегда отличалась хрупким телосложением.
Прославившаяся благодаря группе A`Studio Кети Топурия хоть и не так часто оказывается в центре внимания, как раньше, но по-прежнему популярна. С недавних пор артистка сосредоточена не только на своей певческой карьере. В какой-то момент звезда поняла, что готова стать продюсером.
«У меня как у сольной певицы много идей, которые я бы хотела воплотить в жизнь. Но сделать это уже не так просто: сказываются возраст, статус и т. д.», — объясняет теперь Кети.
Несмотря на плотный рабочий график, Топурия успевает и семье уделять время, и собой заниматься. К слову, Кети совершенно не увлечена спортом. И глядя на всегда безупречную фигуру исполнительницы, невольно задаешься вопросом о том, как она тогда поддерживает физическую форму. Сама Топурия только смеется, когда ей задают подобные вопросы.
«Да я всю жизнь была очень худой. Один раз меня мама отвела к врачу, мол, может у нее глисты? И когда я переехала в Москву, то, возможно, из-за перемены климата или из-за воды в первые два года появилась припухлость: щечки, формы. Ну и плюс телевизор увеличивает. Но я никогда не была взбитой девочкой. Мне все-таки кажется, это из-за образа жизни: мы сидели на студии, много работали, я ела одни бутерброды. А затем все сбалансировалось», — вспомнила артистка.
Кети призналась, что о спорте подумывает, но пока не может себя заставить. Зато звезда совершенно не ест сладкое и в принципе принимает пищу небольшими порциями. Так что фактор питания все же влияет на фигуру Топурии.
«Мне кажется, это просто моя конституция. Папа всегда был худой, мама. Мне просто повезло», — заключила певица.
К слову, дочь Кети Оливия в плане фигуры пошла в маму. Как отметила артистка, ее наследница достаточно худая. Несмотря на это, Топурия все равно следит за тем, чтобы дочка занималась спортом.