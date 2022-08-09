Исхудавшая Кети Топурия попала к врачу: что случилось

«Да я всю жизнь была очень худой. Один раз меня мама отвела к врачу, мол, может у нее глисты? И когда я переехала в Москву, то, возможно, из-за перемены климата или из-за воды в первые два года появилась припухлость: щечки, формы. Ну и плюс телевизор увеличивает. Но я никогда не была взбитой девочкой. Мне все-таки кажется, это из-за образа жизни: мы сидели на студии, много работали, я ела одни бутерброды. А затем все сбалансировалось», — вспомнила артистка.