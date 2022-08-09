Татьяна Буланова отправилась в ЗАГС

Татьяна Буланова дважды выходила замуж. А теперь заинтриговала фанатов, опубликовав кадры из ЗАГСа.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Первым мужем Татьяны Булановой стал продюсер, музыкант Николай Тагрин. Влюбленные оформили отношения в 1992 году. Они вместе работали в одном коллективе «Летний сад», и постепенно работа переросла в роман. От продюсер молодая певица родила сына Александра. В 2005 году Буланова и Тагрин развелись, но сумели сохранить хорошие отношения. Они до сих пор работают вместе.

Осенью 2005 года Татьяна Буланова вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал футболист Владислав Радимов. Влюбленные расписались в Санкт-Петербурге. В 2007 году певица родила спортсмену сына Никиту. Однако в 2016 году супруги оформили развод. Ходили слухи, что футболист изменял артистке.

Сейчас Татьяна Буланова снова счастлива в любви. На протяжении нескольких месяцев она встречается с бизнесменом Валерием Рудневым. Интересно, что он значительно младшей своей именитой избранницы - ему 34 года. Однако очевидно, что большая разница в возрасте влюбленных совершенно не смущает.

То и дело в Сети появляются слухи, что Валерий и Татьяна решили пожениться. Хотя сама Буланова не раз утверждала, что не стремиться под венец. Однако сейчас певица всерьез заинтриговала многочисленных фанатов и журналистов. На своей официальной страничке в социальной сети «Инстаграм*» певица выложила несколько видео из, по ее словам, «самого красивого Дворца бракосочетаний». И теперь общественность теряется в догадках, означает ли это, что Татьяна Буланова все же вышла замуж или просто оказалась гостьей на чьей-то свадьбе.

экспресс-газета