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26 минут назад

«Совершенно не могу петь»: поклонники Валерии предположили, что певицу сглазили

Вечерняя Москва

Поклонники певицы Валерии высказали предположение, что артистку могли сглазить, так как последнее время ее здоровье сильно пошатнулось из-за повторного коронавируса и травмы ноги.

Поклонники Валерии предположили, что певицу сглазили
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Так, после повторной опасной болезни, которую 54-летняя Валерия перенесла месяц назад, она никак не может прийти в рабочую форму. Из-за сильного кашля она даже перенесла несколько запланированных концертов на сентябрь.

"Я не могу совершенно петь, у меня заложено все в груди, под фонограмму не умею, живьем совершенно не получается, невозможно",

— призналась певица.

До этого исполнительница упала со сцены во время концерта, когда шагала на высоких каблуках. В результате она травмировала колено.

Обеспокоенным фанатам артистка заявила, что не верит в знаки и не может назвать себя суеверным человеком, хотя допускает, что ей как успешному во всех сферах человеку могут завидовать, пишет Пятый канал.

О переносе концертов на юге России Валерия сообщила в начале июля. Звезда призналась, что она была вынуждена это сделать из-за проблем со здоровьем.

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