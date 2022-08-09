Украденные у вдовы Градского 100 миллионов рублей исчезли

Одному из преступников продлили срок ареста.

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Певец и композитор Александр Градский скончался в ноябре прошлого года. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. А спустя несколько месяцев после трагедии вдову артиста, актрису Марину Коташенко, ограбили на 100 миллионов рублей.

На данный момент один из преступников — некий Умеджон Жабборов — находится за решеткой, а сегодня ему продлили срок арест. Мужчина признает свою причастность к преступлению, но при этом он не знает, где сейчас находятся украденные деньги. По словам Жаббарова, крупную сумму денег забрали его подельники, но об их местонахождении ничего не известно. Об этом сообщает KP.ru.

Также Коташенко столкнулась с еще одной трудностью — она борется за наследство покойного мужа. На него претендуют экс-супруга Александра и его старшие дети — Даниил и Мария.