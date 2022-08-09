Как Пит Дэвидсон отреагировал на разрыв с Ким Кардашьян

Если вы читаете эту статью, то вы скорее всего в курсе того, что Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон решили расстаться. Большинство новостей, появившихся после громкого разрыва, конечно же были посвящены Ким. Телезвезда вдруг ощутила разницу в возраста, а комик якобы порядком измучил её своими требованиями. Тем более, не так давно красотка наладила отношения с Канье Уэстом и прежде всего ставит на первое место своих детей.

Однако сам Пит оставался в тени, и поклонники гадали, что же он чувствует после этого непростого решения? В пятницу комик решил провести время в компании своих самых близких людей — мамы Эми и сестры Кейси. Прекрасным поводом для семейного сборища стало то, что девушка успешно окончила обучение на медсестру в Университете Пейс в Нью-Йорке.