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55 минут назад

Как Пит Дэвидсон отреагировал на разрыв с Ким Кардашьян

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Если вы читаете эту статью, то вы скорее всего в курсе того, что Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон решили расстаться. Большинство новостей, появившихся после громкого разрыва, конечно же были посвящены Ким. Телезвезда вдруг ощутила разницу в возраста, а комик якобы порядком измучил её своими требованиями. Тем более, не так давно красотка наладила отношения с Канье Уэстом и прежде всего ставит на первое место своих детей.

Однако сам Пит оставался в тени, и поклонники гадали, что же он чувствует после этого непростого решения? В пятницу комик решил провести время в компании своих самых близких людей — мамы Эми и сестры Кейси. Прекрасным поводом для семейного сборища стало то, что девушка успешно окончила обучение на медсестру в Университете Пейс в Нью-Йорке.

Однако на следующий день Пит всё же дал комментарий о своём истинном эмоциональном состоянии. Издание E! News поделилось фотографией Дэвидсона на площадке его фильма «Волшебники!», который снимается в Австралии. Внимание поклонников привлекла футболка, где сказано, что он чувствует себя как дерьмо. В любом случае, желаем Питу всего наилучшего, потому что даже самое спокойное расставание может оставить лучших из нас в разбитом состоянии.

Звёзды,Пит Дэвидсон,Ким Кардашьян,
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