Вера Брежнева и Константин Меладзе: что с ними случилось?

Информацию о разводе Веры Брежневой и Константина Меладзе обнародовала блогер Алена Жужа. Она уверяет, что узнала обо всем от людей, близких к звездной семье. Надо заметить, что певица и продюсер действительно на некоторое время расставались. Меладзе-старший жил в Киеве, а Вера уехала в Италию. Потом муж вроде как к ней присоединился... Но не один! Говорили, будто он перевез на Апеннины свою прежнюю семью - бывшую жену Яну и детей. И вроде как Константин Шотаевич больше уже не с Верой. Неужели вернулся к Яне?

Фото: Мир новостей Мир новостей

Тут-то все и заговорили о пресловутом бумеранге. Ведь Брежнева в свое время увела Меладзе из семьи, а в 2015-м вышла за него замуж. «Теперь вот ей ответочка прилетела: у самой Веры увели мужа», - писали комментаторы в соцсетях. Впрочем, экс-супруга продюсера Яна поспешила опровергнуть свое с ним воссоединение. Она призналась, что действительно прилетала в Италию, но только чтобы забрать дочку Лию, которая гостила у отца. С Константином общалась от силы 15 минут в аэропорту. И что касается его разлада с Верой, то Яне об этом ничего не известно:

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- Я не лезу в чужую жизнь и даже с детьми это не обсуждаю. Не знаю, как у них там было раньше и как стало сейчас. Но по моим наблюдениям, все у них в семье в порядке.

Вскоре и сама Вера прокомментировала слухи о разводе. Но не так, чтобы подробно. Она просто опубликовала на своей странице в соцсети строчку из собственного хита: «Любовь спасет мир». Мол, понимайте как хотите. То ли любовь у них с супругом по-прежнему крепка, то ли кризис в отношениях все-таки есть и мир в семье можно восстановить только любовью... Однако если подумать, то ситуация, когда мужчина, покинув одну семью ради создания новой, терпит крах уже там, вполне типична. Такое часто случается. Причем иногда блудные мужья возвращаются к своим прежним женам. Почему же?

- У каждого мужчины на это есть свои причины, - говорит семейный психолог Ольга Романив. - Но можно отметить несколько объединяющих факторов. В первую очередь проведенные вместе годы, общая жизнь, наличие общих детей и, конечно же, положительные воспоминания о прошлом. Человеческий мозг так устроен, что негативное забывается очень быстро. Более того, мы сами иногда корректируем свои воспоминания, отдавая приоритет положительным. Особенно часто это происходит, когда в новых отношениях все идет не так, как изначально ожидалось. И тут на негативные эмоции начинают накладываться отредактированные воспоминания из прошлого, которые показывают, как все было замечательно в предыдущем браке. На самом деле, возможно, все было совсем не прекрасно и точно не замечательно, было как у всех: и счастливые моменты, и достаточно много проблем...