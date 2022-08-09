Рита Ора и режиссер “Тора” втайне поженились

Режиссер фильмов “Тор 3: Рагнарек” и “Тор 4: Любовь и Гром” Тайка Вайтити активно ведет страницы в социальных сетях. На прошлых выходных он опубликовал снимок с возлюбленной, британской певицей Ритой Орой, на котором поклонники пары заметили одну интересную деталь. На безымянном пальце Вайтити красовалось обручальное кольцо.

Близкий к паре источник подтвердил новость о тайной свадьбе поп-звезды и новозеландского режиссера, сообщает The Sun. Скромное торжество прошло в Лондоне. Известно также о том, что теперь Рита носит двойную фамилию – Вайтити-Ора.

Несмотря на то, что церемония заключения брака уже прошла, влюбленные собираются устроить грандиозное торжество позднее.