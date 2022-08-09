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8 минут назад

51-летняя Лера Кудрявцева показала лицо без макияжа

Lenta.ru

Телеведущая Лера Кудрявцева показала на снимке естественную внешность. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

51-летняя Кудрявцева показала лицо без макияжа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

51-летняя знаменитость предстала перед поклонниками в коричневом халате с анималистичным принтом и повязкой с той же расцветкой на голове. На размещенных кадрах видно, что артистка надувает шары для четырехлетней дочери Маши, при этом на ее лице полностью отсутствует макияж.

В то же время в ноябре 2021 года Лера Кудрявцева призналась в ретуши всех фото в соцсетях. По словам звезды, она не хочет демонстрировать поклонникам недостатки своей внешности, которых стесняется в реальной жизни.

«Я вообще без фотошопа не выкладываю ни одну фотографию, и что? Я сразу говорю — здесь все фотошоп! Каждому в себе что-то не нравится, это нормально!»

— высказалась Кудрявцева.

Лера Курявцева — российская теле- и радиоведущая, актриса и танцовщица. Она замужем за 34-летним хоккеистом Игорем Макаровым, в браке с которым в 2018 году у нее родилась дочь Мария Макарова.

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