Некрасивая красавица: как Гурченко превратила себя в икону стиля

Актриса не обладала яркой внешностью от природы, но знала, как подать себя и произвести неизгладимое впечатление.

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Она стала иконой целого поколения: всегда стильная, яркая, изящная. Но сама Людмила Гурченко красавицей себя не считала. Актриса умела трезво оценивать свою внешность, да и режиссеры говорили ей, что роковой привлекательностью она не обладает. И все же Людмила стала культовой артисткой, а многие мужчины мечтали о ее внимании. Как Гурченко это удалось? Знаменитость знала хитрости, которые помогали ей выглядеть ярко и привлекательно.

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Жесткая самодисциплина

Людмила Марковна славилась стройной фигурой на протяжении всей жизни. И изящность была заслугой ее силы воли и самодисциплины: актриса не придерживалась специальных диет, но старалась ей мало, за стол садилась, только когда испытывала сильное чувство голода. А главным лакомством Гурченко считала горбушку батона, которую позволяла себе крайне редко. Кроме того, Людмила Марковна следила за тем, чтобы всегда выглядеть изысканно. Знакомые актрисы вспоминали, что ее нельзя было застать врасплох — даже дома артистка надевала платья, украшения и делала легкий макияж.

Забота о коже

Людмила Марковна была настоящей поклонницей бьюти-средств: когда в СССР нельзя было купить достойные продукты для красоты, актриса просила знакомых за границей раздобыть ей отличный крем, эмульсию, сыворотки. Она считала, что правильный уход помогает ей оставаться сияющей, несмотря на тяжелый график и постоянный недосып. Позже к бьюти-продуктам добавились визиты к косметологам и пластическим хирургам: Гурченко не скрывала, что делала операции, стараясь сохранить молодость. «Это правда. И я буду продолжать делать это до смерти!» — гордо заявляла Гурченко, придерживаясь мнения, что звезда просто не имеет права выглядеть недостаточно ослепительно.

Изучение себя

Еще Коко Шанель говорила о том, что красота и интеллект неразрывно связаны. Модная икона была уверена, что умная женщина понимает, как подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки. Этим правилом Людмила Марковна пользовалась всю жизнь. Она тщательно изучала свою внешность, подбирая наряды, макияж, украшения. Именно этот процесс Людмила Марковна считала ключевым в создании образа, за модой она не гналась, понимая, что эта дамочка невероятно капризна и быстротечна. Изучая себя, Гурченко смогла создать уникальный стиль, она не боялась экспериментов, легко могла надеть очень эксцентричный наряд, который подчеркивал ее черты лица или фигуру. Мало кто знает, что большинство сценических костюмов Гурченко создавала самостоятельно. Актриса всегда гордилась тем, что умеет шить, как профессиональная швея. Она самостоятельно освоила сложнейшие модели выкроек, научилась вышивать и работать с кружевом. Благодаря своим талантам Людмила Марковна умудрялась выглядеть потрясающе стильно, даже в годы дефицита в стране.

Прямая спина

Психологи считают, что наша поза и жесты очень влияют на внутреннее ощущение. Хотите взбодриться на работе? Сядьте прямо. Нужно произвести эффект уверенного в себе человека? Расправьте плечи и поднимите нос повыше. Людмила Марковна этими хитростями пользовалась с удовольствием: что бы не происходило в ее жизни, артистка шла с гордо поднятой головой и прямой спиной, как у настоящей королевы.

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