Расставание к лицу: звезды, похорошевшие после развода

Эти знаменитости после болезненного разрыва смогли преобразиться и начать новую жизнь.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Часто близкие пары подмечают, что после расставания с мужем девушка неожиданно хорошеет, начинает выглядеть ярче, ухоженнее, избавляется от лишнего веса. Так случается и со знаменитостями: многие звездные барышни, расставшись с супругом, словно обретают второе дыхание и начинают выглядеть значительно ярче.

Видео дня

Дарья Мороз

В браке с Константином Богомоловым актриса выглядела скромной и покладистой: естественный цвет волос, отсутствие макияжа и скромные прически. Но после расставания с режиссером образ Дарьи неожиданно изменился: она сделала короткую стрижку, покрасилась в блондинку и стала выглядеть значительно ярче.

Лолита Милявская

Брак певицы с тренером по сквошу с Дмитрием Ивановым казался счастливым, но выяснилось, что спортсмен изменял жене, а позже Лолита и вовсе назвала экс-супруга альфонсом. Расставшись с Дмитрием, артистка начала хорошеть на глазах, избавилась от лишнего веса.

Теперь Лолита выглядит молодой, цветущей. Она считает, что начала по-настоящему жить, избавившись от нарцисса. Теперь у артистки новые отношения, в которых она счастлива.

Юлия Барановская

Много лет Юлия оставалась в тени Андрея Аршавина, она воспитывала детей, занималась делами мужа, но после скандального расставания жизнь девушки изменилась. Она стала телеведущей, а для многих — настоящей иконой стиля.

Теперь у Юлии, пожалуй, даже больше поклонников, чем у футболиста. В СМИ даже ходили слухи, что перед очарованием красавицы не устоял даже Григорий Лепс.

Елена Степаненко

Союз Елены и Евгения Петросяна казался незыблемым: они были вместе больше тридцати лет, вместе выступали и казались счастливыми. Но в 2018 году брак артистов рухнул: юморист ушел от жены к молодой помощнице, а Елена Григорьевна не некоторое время пропала с экранов.

Зато ее возвращение произвело эффект разорвавшейся бомбы: звезда изменилась почти до неузнаваемости, она скинула больше сорока килограммов, сделала пластическую операцию и сменила стиль. Теперь знаменитость выглядит даже моложе, чем 15 лет назад.

Агата Муцениеце

Актриса тяжело переживала развод с Павлом Прилучным, на некоторое время она перестала появляться на публике. Но сейчас Агата выглядит ярче и привлекательнее: она смело экспериментирует с имиджем, сменила цвет волос, начала носить более открытые наряды.