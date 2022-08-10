Дочери Заворотнюк приходится защищать младшую сестру

Трехлетняя дочь тяжелобольной Анастасии Заворотнюк подверглась нападкам в соцсетях. Все дело в глиобластоме. Заворотнюк повторила историю Жанны Фриске. Она родила ребенка, а беременность стимулировала развитие онкологии у звезды. Получается, Платон, сын Фриске, косвенно виновен в смерти певицы, как и маленькая Мила, дочь Заворотнюк, косвенно виновна в ее болезни. Так, по крайней мере, думают некоторые россияне.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Есть и те, кто винит в болезни Заворотнюк ее мужа. Якобы Петр Чернышев хотел ребенка, а его супруга была в том возрасте, когда уже лучше не планировать детей. Якобы если бы Мила не родилась, Заворотнюк продолжила бы жить обычной жизнью, не прячась от общественности.

Трехлетняя дочь актрисы подверглась нападкам недоброжелателей в соцсетях. Некоторое время назад один из подписчиков Анны Заворотнюк, старшей сестры Милы, спросил у нее, не держит ли она зла на девочку за то, что она забрала жизнь ее матери. Анна разозлилась на это и заявила, что все, кто считает, что Мила виновна в глиобластоме, должны отписаться от ее аккаунта. Якобы тупость этих людей выводит из себя наследницу актрисы.