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1 час назад

Дочери Заворотнюк приходится защищать младшую сестру

Вести Подмосковьяиещё 1

Трехлетняя дочь тяжелобольной Анастасии Заворотнюк подверглась нападкам в соцсетях. Все дело в глиобластоме. Заворотнюк повторила историю Жанны Фриске. Она родила ребенка, а беременность стимулировала развитие онкологии у звезды. Получается, Платон, сын Фриске, косвенно виновен в смерти певицы, как и маленькая Мила, дочь Заворотнюк, косвенно виновна в ее болезни. Так, по крайней мере, думают некоторые россияне.

Дочери Заворотнюк приходится защищать младшую сестру
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Есть и те, кто винит в болезни Заворотнюк ее мужа. Якобы Петр Чернышев хотел ребенка, а его супруга была в том возрасте, когда уже лучше не планировать детей. Якобы если бы Мила не родилась, Заворотнюк продолжила бы жить обычной жизнью, не прячась от общественности.

Трехлетняя дочь актрисы подверглась нападкам недоброжелателей в соцсетях. Некоторое время назад один из подписчиков Анны Заворотнюк, старшей сестры Милы, спросил у нее, не держит ли она зла на девочку за то, что она забрала жизнь ее матери. Анна разозлилась на это и заявила, что все, кто считает, что Мила виновна в глиобластоме, должны отписаться от ее аккаунта. Якобы тупость этих людей выводит из себя наследницу актрисы.

К слову, трехлетнюю Милу не показывают в социальных сетях уже несколько лет. Сама Анна Заворотнюк не скрывает, что мать не разрешает ей публиковать фотографии младшей сестры. Хейтеры полагают, что это может быть связано с особенностями внешности девочки. Вероятно, они не видели ранние фото Милы, по которым ясно, что она вырастет красавицей, как и старшая дочь звезды сериалов.

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