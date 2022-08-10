Российская певица Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, раскрыла секрет своей молодости. Соответствующее сообщение появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

36-летняя поп-исполнительница опубликовала в сторис снимок, на котором она позирует на пляже в купальнике из разноцветных вставок, соединенных между собой шнуровкой. При этом на фото Глюкоза разместила вопрос одной из подписчиц, а именно — в чем заключается секрет ее молодости.

«Спасибо родителям за хорошую генетику. Ну, и конечно, спорт, правильная еда»,

— рассказала артистка и добавила, что любовь к себе также помогает ей выглядеть моложе своих лет.