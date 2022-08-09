Солистка «А'Студио» рассказала о жизни в загородном доме

Певица также рассказала о том, что, в то время как другие люди уезжают отдыхать к себе на дачу, она с семьей на неделю отправляется в один из принадлежащих им домов. Топурия отметила, что, кроме ее основного жилища, у нее есть недвижимость в Грузии, а у ее мужа — в Белоруссии, откуда он родом.