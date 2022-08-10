Американская актриса Скарлетт Йоханссон показала тело в купальнике и вызвала споры в сети. Соответствующие снимки опубликовало издание Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Отмечается, что 37-летняя знаменитость попала в объектив папарацци во время отдыха на яхте у побережья Хэмптона, штат Виргис, США. На размещенных фотографиях звезда киноленты «Мстители» запечатлена в компании мужа, комика и сценариста Колина Джоста.

Йоханссон была одета в пляжный раздельный комплект красного цвета, низ которого представлял собой плавки на высокой посадке. Она дополнила свой образ белой кепкой, солнцезащитными очками и кулоном.

Фото: The Image Direct / Legion-Media.ru

Поклонники удивились внешнему виду актрисы, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Она толстая и ей нужно похудеть», «Бабушкино бикини. Должно быть, она сильно поправилась, если ей нужно таким способом скрывать свой живот!», «Давайте будем честными — она сильно поправилась», «Что с ней случилось?» — возмущались они.

В то же время нашлись среди фанатов те, кто поддержал Йоханссон. «Скарлетт выглядит великолепно», «Как приятно видеть ее в бикини, которое ей подходит. Она прекрасно выглядит! Молодец, Скарлетт!», «Она имеет красивое и естественное тело», «Скарлетт выглядит такой красивой и естественной, особенно учитывая, что несколько месяцев назад у нее родился мальчик», — писали юзеры.