Сын Барановской в тайне завел необычных питомцев

Российская телеведущая Юлия Барановская рассказала, как ее сын тайно завел домашних животных, чтобы помочь избавиться от морщин.
Экс-возлюбленная футболиста Андрея Аршавина поделилась с поклонниками в Telegram историей из семейной жизни. По словам Барановской, в какой-то момент в доме без ее ведома поселились необычные питомцы. Оказалось, что ее сын Арсений принес домой улиток и долгое время скрывал этот факт, ухаживая за этими животными и изучая их. Когда телеведущая узнала о любимцах наследника, он объяснил ей, что они нужны для процедур для поддержания красоты.
"А в качестве аргумента, зачем они нам нужны, выдал, что массаж лица улитками избавляет от морщин",
– цитирует знаменитость издание "Дни.ру".
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что Юлия Барановская рассказала об обеспокоенности ее 15-летнего наследника Артема ее финансовым состоянием.