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14 минут назад

Сын Барановской в тайне от матери завел необычных питомцев

Vse42.ru

Российская телеведущая Юлия Барановская рассказала, как ее сын тайно завел домашних животных, чтобы помочь избавиться от морщин.

Сын Барановской в тайне завел необычных питомцев
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Экс-возлюбленная футболиста Андрея Аршавина поделилась с поклонниками в Telegram историей из семейной жизни. По словам Барановской, в какой-то момент в доме без ее ведома поселились необычные питомцы. Оказалось, что ее сын Арсений принес домой улиток и долгое время скрывал этот факт, ухаживая за этими животными и изучая их. Когда телеведущая узнала о любимцах наследника, он объяснил ей, что они нужны для процедур для поддержания красоты.

"А в качестве аргумента, зачем они нам нужны, выдал, что массаж лица улитками избавляет от морщин",

– цитирует знаменитость издание "Дни.ру".

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что Юлия Барановская рассказала об обеспокоенности ее 15-летнего наследника Артема ее финансовым состоянием.

Звёзды,Юлия Барановская,Андрей Аршавин,
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