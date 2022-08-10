Сын Барановской в тайне завел необычных питомцев

Экс-возлюбленная футболиста Андрея Аршавина поделилась с поклонниками в Telegram историей из семейной жизни. По словам Барановской, в какой-то момент в доме без ее ведома поселились необычные питомцы. Оказалось, что ее сын Арсений принес домой улиток и долгое время скрывал этот факт, ухаживая за этими животными и изучая их. Когда телеведущая узнала о любимцах наследника, он объяснил ей, что они нужны для процедур для поддержания красоты.