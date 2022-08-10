Кети Топурия рассказала об отношениях с мужем

В отличие от многих звезд, Топурия редко делится семейными подробностями. И вот недавно она решилась на откровения, рассказав об атмосфере в семье, пишет starhit.ru.
«По опыту я знаю, что седьмой год сложный… На третий год случается окончательная притирка, когда вы уже окончательно познакомились. У нас это все скоро случилось еще в начале: как мы сбалансировались с мужем в первый год, так и плывем»,
— поделилась певица.
Топурия также подчеркнула, что взаимоотношения — это такая работа, в которой оба понимают, куда они идут, и понимают, что есть общая цель — семья.