Кэти Перри продала свой особняк неизвестному

Перри выручила от продажи 18 миллионов долларов (более миллиарда рублей). Изначально, выставив особняк на продажу в марте 2022 года, певица попросила за него 19,5 миллиона долларов. Она владела им с 2017 года, когда купила почти за 18 миллионов. На данный момент невозможно установить личность нового владельца, так как документы еще не были обнародованы.