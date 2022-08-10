51-летняя Наргиз станет матерью в четвертый раз

51-летняя артистка Наргиз Закирова объявила о своей четвертой беременности. Она поделилась фотографией в своих социальных сетях, где видео округлившийся живот.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На кадре певица стоит вместе со своим молодым мужем, он целует ее и гладит живот. Звезда одета в свободное платье, но даже через него видно, что она ждет ребенка.

Поклонники с радостью приняли новость о беременности Закировой. В комментариях они написали о том, что такой вариант развития событий оказался для них неожиданным, а также поздравили звезду со скорым пополнением в семье.

Соцсети

Наргиз Закирова и Антон Ловягин поженились в 2021 году. Ранее она была замужем три раза, и воспитывает троих детей из разных браков.