Долина и Ярушин встретились на одной съемочной площадке

На днях певица Лариса Долина была замечена на съемках клипа со Станиславом Ярушим, более известным публике по сериалу “Универ”. Об этом сообщило новостное издание «CT News».

«Выглядите фантастически», «Вы просто красотка», «Ну до чего же стильно», «Наряды не перестают нас удивлять», «Стройняшка», «Вам бы по подиуму смело ходить»,

Напомним, что Долина уже не первый день в шоу-бизнесе. Артистка великолепно построить свою карьеру и добиться значимых высот. Сейчас Ларисе Александровне 66 лет, что не мешает ей выглядеть фантастически и принимать участие в крупных проектах, неустанно работать над своим имиджем.