Долина и Ярушин встретились на одной съемочной площадке

На днях певица Лариса Долина была замечена на съемках клипа со Станиславом Ярушим, более известным публике по сериалу “Универ”. Об этом сообщило новостное издание «CT News».
На съемках клипа певица щеголяла в неприлично узких джинсах и модной блузе. Стоит отметить, наряд весьма выигрышно подчеркивал стройную фигуру певицы. Фанаты творчества Ларисы Александровны были приятно удивлены.
«Выглядите фантастически», «Вы просто красотка», «Ну до чего же стильно», «Наряды не перестают нас удивлять», «Стройняшка», «Вам бы по подиуму смело ходить»,
— не скупились на похвалу подписчики.
Напомним, что Долина уже не первый день в шоу-бизнесе. Артистка великолепно построить свою карьеру и добиться значимых высот. Сейчас Ларисе Александровне 66 лет, что не мешает ей выглядеть фантастически и принимать участие в крупных проектах, неустанно работать над своим имиджем.