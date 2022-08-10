Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+26° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
50 минут назад

Лариса Долина и Станислав Ярушин встретились на одной съемочной площадке

FBM.ru

На днях певица Лариса Долина была замечена на съемках клипа со Станиславом Ярушим, более известным публике по сериалу “Универ”. Об этом сообщило новостное издание «CT News».

Долина и Ярушин встретились на одной съемочной площадке
Фото: FBM.ruFBM.ru

На съемках клипа певица щеголяла в неприлично узких джинсах и модной блузе. Стоит отметить, наряд весьма выигрышно подчеркивал стройную фигуру певицы. Фанаты творчества Ларисы Александровны были приятно удивлены.

«Выглядите фантастически», «Вы просто красотка», «Ну до чего же стильно», «Наряды не перестают нас удивлять», «Стройняшка», «Вам бы по подиуму смело ходить»,

— не скупились на похвалу подписчики.

Напомним, что Долина уже не первый день в шоу-бизнесе. Артистка великолепно построить свою карьеру и добиться значимых высот. Сейчас Ларисе Александровне 66 лет, что не мешает ей выглядеть фантастически и принимать участие в крупных проектах, неустанно работать над своим имиджем.

Звёзды,Лариса Долина,Станислав Ярушин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители