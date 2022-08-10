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1 час назад

Сын Бекхэма поддержал жену на фоне слухов о ее конфликте с его матерью

Газета.Ru

Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм поддержал супругу Николу Пельтц на фоне слухов о «холодной войне» между ней и его матерью. Об этом сообщает Mirror.

Сын Бекхэма поддержал жену на фоне слухов о ее конфликте с его матерью
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Несколько дней назад западные таблоиды со ссылкой на инсайдеров написали о том, что Виктория Бекхэм возненавидела свою невестку Николу Пельтц. Вскоре девушка косвенно подтвердила слух о конфликте со свекровью: она опубликовала в социальных сетях серию фотографий в слезах, а в подписи призналась, что в последнее время некоторые люди причиняют ей боль, не став при этом конкретизировать, о ком идет речь.

Бруклин Бекхэм еще тогда поддержал супругу и признался ей в любви в комментариях. Под новым постом Николы Бруклин снова выразил ей свою поддержку, намекнув, что занял ее сторону в конфликте с его матерью.

«У тебя самое лучшее сердце»,

— написал он.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что Дэвид Бекхэм с дочерью станцевал на концерте The Weeknd в Майами.

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