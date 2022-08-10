Тимур Родригез показал красавицу – жену

Артист уже 15 лет состоит в счастливом браке.
Тимур Родригез предпочитает не делиться подробностями личной жизни с супругой Анной Девочкиной. Он редко показывает совместные снимки с семьей. Но важные даты молодой человек может обнародовать и публично поздравить. Например, на днях Тимур Родригез и его жена отметили пятнадцатую годовщину свадьбы. Певец обратился к Анне с трогательными словами, а также опубликовал совместные снимки.
“15 лет нашей семье! 15, карл, то есть Ань! Само собой, за эти годы я столько времени бывал на съемках, концертах, гастролях и репетициях, что ты успевала не только отдохнуть от меня, соскучиться и даже немного забыть, как я выгляжу и кто я вообще. Спасибо за то, что несмотря на множество “нет”, которые я заслужил, одно твое “да” навсегда изменило мою жизнь! Я люблю тебя!”, – написал Родригез. Коллеги по цеху поздравили семью с праздником.
Однажды Тимур Родригез признался, что до встречи с матерью своих детей он вел разгульный образ жизни и очень дорожил своей свободой. Только одна встреча изменила всю его жизнь. Будущие супруги познакомились в ночном клубе. Анна сразу сразила наповал артиста своей красотой. Тимур не смог устоять перед обаянием девушки. Молодой человек начал ухаживать за девушкой и совсем скоро они начали встречаться. Отношения развивались настолько быстро, что спустя несколько месяцев они решили расписаться. Молодые решили не устраивать свадьбу, а тихо соединить себя узами брака. Спустя 2 года семейной жизни, Анна родила сына Мигеля, а в 2012 на свет появился еще один малыш – Даниэль.