Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+25° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
57 минут назад

Тимур Родригез показал красавицу – жену

New Magazine

Артист уже 15 лет состоит в счастливом браке.

Тимур Родригез показал красавицу – жену
Фото: New MagazineNew Magazine

Тимур Родригез предпочитает не делиться подробностями личной жизни с супругой Анной Девочкиной. Он редко показывает совместные снимки с семьей. Но важные даты молодой человек может обнародовать и публично поздравить. Например, на днях Тимур Родригез и его жена отметили пятнадцатую годовщину свадьбы. Певец обратился к Анне с трогательными словами, а также опубликовал совместные снимки.

New Magazine

“15 лет нашей семье! 15, карл, то есть Ань! Само собой, за эти годы я столько времени бывал на съемках, концертах, гастролях и репетициях, что ты успевала не только отдохнуть от меня, соскучиться и даже немного забыть, как я выгляжу и кто я вообще. Спасибо за то, что несмотря на множество “нет”, которые я заслужил, одно твое “да” навсегда изменило мою жизнь! Я люблю тебя!”, – написал Родригез. Коллеги по цеху поздравили семью с праздником.

Однажды Тимур Родригез признался, что до встречи с матерью своих детей он вел разгульный образ жизни и очень дорожил своей свободой. Только одна встреча изменила всю его жизнь. Будущие супруги познакомились в ночном клубе. Анна сразу сразила наповал артиста своей красотой. Тимур не смог устоять перед обаянием девушки. Молодой человек начал ухаживать за девушкой и совсем скоро они начали встречаться. Отношения развивались настолько быстро, что спустя несколько месяцев они решили расписаться. Молодые решили не устраивать свадьбу, а тихо соединить себя узами брака. Спустя 2 года семейной жизни, Анна родила сына Мигеля, а в 2012 на свет появился еще один малыш – Даниэль.

New Magazine
Звёзды,Мигель,Тимур Родригез,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители