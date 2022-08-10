Тимур Родригез показал красавицу – жену

“15 лет нашей семье! 15, карл, то есть Ань! Само собой, за эти годы я столько времени бывал на съемках, концертах, гастролях и репетициях, что ты успевала не только отдохнуть от меня, соскучиться и даже немного забыть, как я выгляжу и кто я вообще. Спасибо за то, что несмотря на множество “нет”, которые я заслужил, одно твое “да” навсегда изменило мою жизнь! Я люблю тебя!”, – написал Родригез. Коллеги по цеху поздравили семью с праздником.