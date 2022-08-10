Рита Дакота сообщила о трагедии в ее семье

Известная певица Рита Дакота никогда не скрывала от поклонников, что у нее непростые отношения с отцом. Мужчина многие годы злоупотреблял алкоголем и наркотическими веществами, поэтому не смог дать дочери необходимую заботу. Сергей Герасимович в 2019 году прошел курс реабилитации. 3,5 года отец Риты Дакоты не пил, однако сейчас вернулся к прежнему образу жизни. Артистка очень переживает за родителя, у которого есть проблемы со здоровьем.
Страшно, больно, стыдно, всё вместе, будто снова вернулась в свою детскую комнату страха. И ваша поддержка сейчас правда очень нужна. Не уверена, что одна такое выгребу. Пришла беда откуда не ждали. Мой папа сорвался и снова запил. Страшно запил, стоять на ногах не мог, соседей снизу затопил. Сначала пропал, не могли найти, пока я была на тренинге. Потом почуяли неладное, вызвали подмогу, дверь вскрыли. А там…В итоге звоню в слезах Алине, они со Стасом сорвались, приехали, забрали на реабилитацию,
— рассказала певица.
Вот такая жизнь. Иногда ударами под дых напоминает нам, что каждую секунду надо ценить все хорошее, что имеешь сегодня, ведь завтра этого может у тебя больше не быть. Дай Бог, чтобы его здоровье слабое пережило такой стресс и такой запредельный уровень интоксикации. Остальное сейчас не важно. Буду держать вас в курсе,
— поделилась исполнительница.
Напомним, певица недавно начала общаться с отцом. Мужчина долгое время злоупотреблял алкоголем и наркотическими веществами. Рита Дакота помогла папе вернуться к нормальной жизни. Сергей Герасимович прошел программу реабилитации, после которой его отношения с дочерью начали налаживаться. Артистка познакомила отца с внучкой. Она очень гордилась силой воли родителя и ставила его в пример. Певица тяжело переживает из-за того, что дорогой человек сорвался.