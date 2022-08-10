Рита Дакота сообщила о трагедии в ее семье

Страшно, больно, стыдно, всё вместе, будто снова вернулась в свою детскую комнату страха. И ваша поддержка сейчас правда очень нужна. Не уверена, что одна такое выгребу. Пришла беда откуда не ждали. Мой папа сорвался и снова запил. Страшно запил, стоять на ногах не мог, соседей снизу затопил. Сначала пропал, не могли найти, пока я была на тренинге. Потом почуяли неладное, вызвали подмогу, дверь вскрыли. А там…В итоге звоню в слезах Алине, они со Стасом сорвались, приехали, забрали на реабилитацию,