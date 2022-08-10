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1 час назад

Надежда Бабкина попала под критику за фотографию в золоте

Слово и Дело

Певица Надежда Бабкина в социальных сетях с радостью сообщила, что возвращается к работе после съемок, сопроводив публикацию своей фотографией. На снимке артистка выглядит загорелой и радостной, однако ее внешний вид тем не менее спровоцировал массу критику.

Надежда Бабкина попала под критику за фотографию в золоте
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Перед камерой Бабкина появилась при полном параде — в костюме, с укладкой и макияжем. Последнее и стало причиной недовольства поклонников певицы, которые заметили, что в 72 года артистка перебарщивает с косметикой и пластическими операциями.

Не поняли пользователи Сети и то, зачем певица надела на себя такое большое количество золотых украшений — серьги, подвеска, брошь, браслеты и кольца.

Слово и Дело

«Вот уж любительница цеплять побрякушки, полмагазина навешивать на себя»;
«Да, с золотишком перебор», — высказались россияне.

На замечания пользователей Надежда Бабкина предпочла не отвечать.

Звёзды,Надежда Бабкина,
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