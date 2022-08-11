Кудрявцева спровоцировала слухи о разладе с молодым мужем

Телеведущая Лера Кудрявцева отпраздновала 4-летие дочери Маши без супруга Игоря Макарова. Об этом сообщает kp.ru.

Отсутствие мужа звезды спровоцировало слухи о разладе в семье. Ранее хоккеист довольно часто появлялся на кадрах в личном блоге возлюбленной. Около месяца назад Кудрявцева улетела в Болгарию на отдых без Макарова вместе с дочерью и мамой.

Слухи о проблемах в семье телеведущей распространяются уже несколько месяцев. Ранее Кудрявцева рассказывала, что ее молодой муж лишился некоторых контрактов в спорте, из-за чего финансовое обеспечение семьи оказалось на ней.