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1 час назад

Кудрявцева спровоцировала слухи о разладе с молодым мужем

Газета.Ruиещё 3

Телеведущая Лера Кудрявцева отпраздновала 4-летие дочери Маши без супруга Игоря Макарова. Об этом сообщает kp.ru.

Кудрявцева спровоцировала слухи о разладе с молодым мужем
Фото: Instagram (организация запрещена в России)Instagram

Отсутствие мужа звезды спровоцировало слухи о разладе в семье. Ранее хоккеист довольно часто появлялся на кадрах в личном блоге возлюбленной. Около месяца назад Кудрявцева улетела в Болгарию на отдых без Макарова вместе с дочерью и мамой.

Слухи о проблемах в семье телеведущей распространяются уже несколько месяцев. Ранее Кудрявцева рассказывала, что ее молодой муж лишился некоторых контрактов в спорте, из-за чего финансовое обеспечение семьи оказалось на ней.

В июле Лера Кудрявцева во второй раз переболела коронавирусом. Она предположила, что подцепила болезнь по пути в Болгарию, так как ей пришлось сделать несколько пересадок.

Звёзды,Игорь Макаров,Лера Кудрявцева,
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