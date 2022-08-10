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43 минуты назад

Что происходит с Елизаветой II и стоит ли бить тревогу

Мира Маркина

Королева Елизавета II отменила традиционный ежегодный прием в шотландской резиденции Балморал. Грандиозное событие решили заменить малочисленным неофициальным приемом. Эти новости породили новую волну слухов о том, что здоровье королевы ухудшилось. Так что же сейчас происходит с монархом, читайте в материале «Рамблера».

Что происходит с Елизаветой II и стоит ли бить тревогу
Фото: Legion-mediaLegion-media

После новостей об изменениях в проведении ежегодного мероприятия Букингемский дворец подчеркнул, что формат частного приема был подобран «в соответствии с адаптацией графика Ее Величества для ее комфорта», а все слухи о ее здоровье категорически отрицал.

Традиционно, королевская семья пребывает в Балморале с середины лета до начала октября. К их приезду устраивают церемонию, в ходе которой проходит военный парад и прием с подданными. В этом году Елизавета II только произведет осмотр войск, но без внимания камер и прессы.

Отметим, что именно на этом мероприятии должна была состояться долгожданная встреча ее Величества с Меган Маркл и принцем Гарри, на которую возлагали большие надежды поклонники скандальных супругов. Однако теперь неизвестно, прибудут ли герцоги Сассекские на прием.

До этого королева уже пропустила некоторые мероприятия в честь ее 70-летнего юбилея правления. Подданные беспокоятся, что состояние Ее Величества с каждым днем ухудшается, и Букингемский дворец всячески пытается скрыть этот факт.

Следующее большое событие — Хайлендские игры, пройдут 3 сентября. Королева не пропускала его ни разу за все время своего правления, и если она не появится на нем, то поводов переживать за здоровье 96-летней Елизаветы II добавится.

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