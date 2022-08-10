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3 минуты назад

Актриса Анастасия Меськова после спасения ребенка в Турции оказалась в больнице

runews24.ruиещё 1

В Турции звезду госпитализировали в местную клинику, где Меськова провела несколько дней. Врачи осмотрели актрису, но в итоге не обнаружили ничего серьёзного.

Меськова после спасения ребенка в Турции оказалась в больнице
Фото: runews24.rurunews24.ru

Однако, вернувшись в столицу, артистка решила подстраховаться и пойти в медицинское учреждение. Как оказалось, не зря.

Московские врачи заявили, что не согласны с турецкими коллегами – травма, полученная актрисой, вызывает опасения. Поэтому звезда нуждается в лечении и реабилитации. В лечебном учреждении Меськова задержится на неделю или две.

Артистка надеется, что лечение будет успешным, и в дальнейшем последствия травмы никак себя не проявят.

Звёзды,Анастасия Меськова,
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