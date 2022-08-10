Меськова после спасения ребенка в Турции оказалась в больнице

В Турции звезду госпитализировали в местную клинику, где Меськова провела несколько дней. Врачи осмотрели актрису, но в итоге не обнаружили ничего серьёзного.
Однако, вернувшись в столицу, артистка решила подстраховаться и пойти в медицинское учреждение. Как оказалось, не зря.
Московские врачи заявили, что не согласны с турецкими коллегами – травма, полученная актрисой, вызывает опасения. Поэтому звезда нуждается в лечении и реабилитации. В лечебном учреждении Меськова задержится на неделю или две.
Артистка надеется, что лечение будет успешным, и в дальнейшем последствия травмы никак себя не проявят.