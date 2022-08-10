Ратаковски сменила прическу после расставания с мужем

Помните знаменитый мем о том, что девушки после расставания идут отрезать себе каре? Эмили Ратаковски, кажется, шутку оценила. Но чтобы муж не подумал чего лишнего, поступила иначе, предусмотрительно прибавив к шевелюре пару сантиметров.

Сегодня Эмили опубликовала в своем блоге в Инстаграме (запрещен в РФ) свежее фото: там заметно, что модель сделала наращивание волос. Конечно, так образ кардинально не изменился, но если душа требует перемен, нужно это желание как-то удовлетворять. То ли еще будет, если Ратаковски и Себастьян Беар-Макклард действительно разведутся.